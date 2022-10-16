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Из петербургских ресторанов может пропасть “пробковый сбор”

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© Фото: pxhere

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Некоторые люди при походе ресторан зачастую предпочитали брать алкогольную выпивку с собой, оплатив в заведении “пробковый сбор”. Однако ситуация стала меняться и вскоре таких заведений может не остаться.

Петербургские заведения все реже стали использовать опцию “пробкового сбора”, потому что им это невыгодно. Сама идея предполагает, что гостю разрешается пить свой алкоголь, однако за каждую бутылку придется заплатить сбор в размере от 300 до 3 тысяч рублей. Однако это не такая уж и популярная идея среди ресторанов. Об этом сообщает “Деловой Петербург”.

Шеф-повар ресторана «Фюнамбюль» Денис Морин отметил, что заведениям невыгодно идти на поводу у гостей, и большинство участников рынка отходят от этой традиции. Он объясняет это тем, что ресторану выгоднее зарабатывать на собственном алкоголе.

По его словам, дефицита алкогольной продукции у ресторанов нет, поэтому каждый гость сможет найти что-то себе по душе.

Отметим, что в среднем лишь 5% посетителей пользуются такой опцией. 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что граждане России должны заплатить имущественные налоги за 2021 год до 1 декабря.

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