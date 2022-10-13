Эксперт рассказал, чем опасны “мухоморные бургеры”

Жители и гости Петербурга в некоторых местных кафе могут насладиться “мухоморным бургером”. Однако организатор грибных туров Антон Трофимов считает, что лучше отказаться от такого деликатеса.

Как сообщает МК в Петербурге, “мухоморный бургер” есть в меню некоторых петербургских кафе. Трофимов отмечает, что хоть мухоморный гриб и не ядовит, если его отварить два раза, но он все равно считается галлюциногеном. По словам грибника, запрет Роспотребнадзора на его употребление – логичная мера.

Трофимов рассказал, что давно пора внести мухоморы в списки наркотических веществ, потому что микродозинги уже стали формой наркомании. А слова о том, что мухомор снимает стресс и улучшает концентрацию, по мнению грибника, это просто самовнушение человека.

Грибник отметил, что нет при покупке блюд из лесных грибов нет гарантий того, что туда не попало ничего вредного. По его мнению, пусть бургеры продаются с грибами, которые можно купить в магазине.