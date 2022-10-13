  • 13 Октябрь 2022
USD 13.10.2022 63.7559 +0.0719
USD ММВБ  
EUR 13.10.2022 62.5867 +0.2386
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Эксперт рассказал, чем опасны “мухоморные бургеры”

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Жители и гости Петербурга в некоторых местных кафе могут насладиться “мухоморным бургером”. Однако организатор грибных туров Антон Трофимов считает, что лучше отказаться от такого деликатеса.

Как сообщает МК в Петербурге, “мухоморный бургер” есть в меню некоторых петербургских кафе. Трофимов отмечает, что хоть мухоморный гриб и не ядовит, если его отварить два раза, но он все равно считается галлюциногеном. По словам грибника, запрет Роспотребнадзора на его употребление – логичная мера.

Трофимов рассказал, что давно пора внести мухоморы в списки наркотических веществ, потому что микродозинги уже стали формой наркомании. А слова о том, что мухомор снимает стресс и улучшает концентрацию, по мнению грибника, это просто самовнушение человека.

Грибник отметил, что нет при покупке блюд из лесных грибов нет гарантий того, что туда не попало ничего вредного. По его мнению, пусть бургеры продаются с грибами, которые можно купить в магазине.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram