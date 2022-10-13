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Смольный начал готовиться к строительству “коричневой” ветки метро

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге началась подготовка к строительству нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации.

На сайте госзакупок стартовал конкурс на проектировку предпроектной документации. Заявки принимаются до 28 октября. Максимальная стоимость контракта составит 80,6 млн рублей. Согласно документации, предпроект необходимо закончить к ноябрю 2025 года.

Победителю конкурса предстоит разработать предпроектную документацию по строительство участка “коричневой” ветки петербургского метрополитена от станции “Полюстровский проспект-1” до станции “Ручьи”. Строительство ветки планируется завершить к 2034 году. А в 2024 году должен быть сдан участок “Юго-Западная” – “Путиловская”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы смогут приобрести на некоторых станциях метро лимитированный «Подорожник» с изображением Данилы Богрова, главного героя дилогии Балабанова «Брат». Акция посвящена 25-летнию первого фильма.

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