В России не начнут продавать новые карты до согласования границ

В России пока не стартовала продажа карт России с новыми границами. В Центре картографии объяснили это тем, что новые границы пока не согласованы.

Как сообщает телеканал 360, в Центре картографии отрицают старт продаж карт с новыми границами. Это связано с тем, что новые границы Российской Федерации еще не согласованы, поэтому их и нельзя выпустить в продажу.

Ранее появлялась информация о том, что в Москве уже стартовали продажи карт России с новыми границами, основываясь на данных Росреестра. Сообщалось, что новое поколение карт будет печататься поштучно, в том числе малыми тиражами.

Однако в Центре картографии эту информацию не подтвердили.Их начнут выпускать только после того, как окончательно согласуют новые территории.

Центр картографии не подтвердил информацию о продаже карт России с новыми границами