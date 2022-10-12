Вице-губернаторы Пиотровский и Потехина стали заместителями регионального совета молодежного движения

В Петербурге прошло заседание регионального координационного совета Российского движения детей и молодежей. На мероприятии было принято решение назначить вице-губернаторов Ирину Потехину и Бориса Пиотровского заместителями председателя координационного совета.

Как сообщает пресс-служба Смольного, на пост ответственного секретаря был избран председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный.

На пост председателя выдвинули кандидатуру заместителя директора школы №619 Калининского района Егора Киреева.

В правительстве Северной столицы отметили, что координационный совет займется конкретными городскими и районными проектами. В ведомстве отметили, что воспитательная работа теперь выходит на передний план.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правительство Петербурга планирует к 2024 году привести 85% дорог города в нормативное состояние.