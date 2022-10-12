В Смольном рассказали, что к 2024 году 85% городских дорог должны соответствовать нормативам

Правительство Петербурга планирует к 2024 году привести 85% дорог города в нормативное состояние. В Смольном прошло награждение лучших работников дорожного хозяйства. Церемонию приурочили к их профессиональному празднику, который отмечается 16 октября.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в 2021 году Северная столица была включена в федеральную программу “Безопасные дороги”. Город стал получать софинансирование, поэтому к 2024 году в нормативное состояние должны быть приведены 85% городских дорог. Сейчас этот показатель составляет 77%.

В ведомстве отметили, что городу предстоит еще большой объем работы, но благодаря совместным усилиям с этим можно справиться.

Также на церемонии отметили то, что дорожники отлично справляются в непростой ситуации из-за западных санкций.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербуржцы на регулярной основе начнут получать отопление. Смольный обязует все теплоснабжающие компании перейти к регулярному отоплению во всех зданиях Северной столицы.