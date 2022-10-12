Петербуржцам рассказали, как законно обналичить материнский капитал

Россияне привыкли, что материнский капитал можно направить на оплату образования, жилья или пенсии и эти средства нельзя снять наличными. Однако существует несколько способов сделать это.

Как сообщает МК в Калининграде, основными услугами материнского капитала являются оплата образования или детского сада, погашение ипотеки, строительство дома и другие. Но есть и законные способы обналичить деньги.

Первым способом является оформление ежемесячной выплаты на второго ребенка до трех лет. Воспользоваться такой услугой могут родители, чей среднедушевой доход составляет не более двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

Вторым законным способом является компенсация затрат на ребенка с инвалидностью. Получить ее можно только если купленные лекарства входят в утвержденный перечень.

Также обналичить деньги могут те, кто занимается строительством или реконструкцией дома своими силами. Для активации такой услуги необходимо владеть земельным участком под ИЖС.

Все расходы придется подтверждать платежными документами.