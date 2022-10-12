Глава Ленобласти Дрозденко осмотрел новый скалодром за 14 млн рублей

В Ленинградской области в Центра развития физической культуры и спорта “Волна” состоялось открытие нового современного скалодрома. На строительство спортивного комплекса было выделено более 14 млн рублей из внебюджетных источников.

Как сообщает ИВБГ, новый скалодром осмотрел и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Он подчеркнул, что реновация спортивных объектов является важной задачей, которая стоит перед властями региона. По его словам, центр “Волна” ежедневно принимает у себя около тысячи гатчинцев, поэтому это место требует поэтапного обновления.

Дрозденко рассказал, что в дальнейшем планируется обновление паркета в зале со скалодромом, также заменят батареи и приведу в порядок бассейн. Чиновник подчеркнул, что это историческое здание, поэтому необходимо максимально бережно подойти к проведению капремонта.