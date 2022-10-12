Треть петербуржцев сомневается в том, что сможет найти работу в ближайшее время

Больше половины петербуржцев выразили уверенность в том, что смогут трудоустроиться в ближайшие три месяца. По этому показателю Северная столица занимает 15 место среди всех регионов России.

Как сообщает Neva.Today, все по России позитивно на поиск работы настроены около 60% соискателей. В Петербурге в процентном соотношение их количество сократилось с 64% до 61%.

Отмечается, что 33% петербургских соискателей считают, что они вряд ли найдут работу в ближайшем будущем. Их количество за последний год выросло на 6%.

Самую большую уверенность проявляют люди, которые заняты поиском работы в сфере продаж, туризма, общепита и рекламы. Пессимистично настроены граждане, занимающиеся инвестициями, страхованием или искусством.

Петербуржцы считают, что основных проблем несколько. Например, игнорирование работодателями резюме кандидатов, низкая зарплата или отсутствие информации о ней в объявлении.