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Треть петербуржцев сомневается в том, что сможет найти работу в ближайшее время

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© Фото: pxhere

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Больше половины петербуржцев выразили уверенность в том, что смогут трудоустроиться в ближайшие три месяца. По этому показателю Северная столица занимает 15 место среди всех регионов России.

Как сообщает Neva.Today, все по России позитивно на поиск работы настроены около 60% соискателей. В Петербурге в процентном соотношение их количество сократилось с 64% до 61%. 

Отмечается, что 33% петербургских соискателей считают, что они вряд ли найдут работу в ближайшем будущем. Их количество за последний год выросло на 6%.

Самую большую уверенность проявляют люди, которые заняты поиском работы в сфере продаж, туризма, общепита и рекламы. Пессимистично настроены граждане, занимающиеся инвестициями, страхованием или искусством.

Петербуржцы считают, что основных проблем несколько. Например, игнорирование работодателями резюме кандидатов, низкая зарплата или отсутствие информации о ней в объявлении.

 

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