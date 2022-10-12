Телеведущий Ивлев разработал новый бренд товаров для дома

В Москве открылся первый магазин товаров для дома сети Ivlev Chef Home BY Kitchen. Автором нового бренда стал повар и телеведущий Константин Ивлев.

Как сообщает АБН, первый монобрендовый магазин займет площадь 200 “квадратов”. Он заработал на месте бывшей торговой точки Zara Men в торговом центре “Афимолл”.

Однако на этом компания не планирует останавливаться. В Москве запланировано расширение сети путем открытия еще двух магазинов. Также рассматривается возможность развития бизнеса в регионах. Кроме того, ассортимент Ivlev Chef Home BY Kitchen доступен на маркетплейсах.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости NF Евгения Хакбердиева, спрос на товары для дома остается стабильным. Он отметил, что жители хотят получить качественный товар по низким ценам.

Напомним, что Константин Ивлев является основателем кулинарного направления «Новая Русская Кухня».