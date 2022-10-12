В Петербурге ожидается облачная погода с небольшими дождями

Петербург в среду, 12 октября, окажется под влиянием периферии циклона с центром в акватории Баренцева моря. Он принесет в город облачную погоду с прояснениями.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, петербуржцам при выходе из дома не стоит забывать про зонты, ведь в регионе местами пройдут небольшие дожди.

Синоптик отметил, что Северная столица окажется под влиянием периферии далекого циклона, центр которого окажется в акватории Баренцева моря.

Температура воздуха в городе на Неве поднимется от 10 до 12 градусов тепла. В области от 8 до 13 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и остановится на отметке 764 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что во вторник, 11 октября, в городе на Неве будет не так солнечно, как в предыдущие дни. Погода будет более облачной из-за перемещения с запада на восток холодного атмосферного фронта.