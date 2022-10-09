Температура воздуха в Петербурге поднимется до +13

Петербург в воскресенье, 9 октября, окажется под влиянием двух циклонов. В городе ожидается погода с прояснениями и без существенных осадков.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем telegram-канале, в Северной столице будет повышенное атмосферное давление.

Синоптик рассказал, что город на Неве окажется в узкой полосе повышенного атмосферного давления, с востока и с запада сжатой циклонами. Над берегами Невы станет меньше облаков и без существенных осадков.

Температура воздуха поднимется от 11 до 13 градусов тепла. Западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет до 762 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге продолжается циклоническая чехарда. В субботу, 8 октября, город окажется в теплом секторе циклона “Анетта”.