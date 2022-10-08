Эксперт рассказал, что налог за 2021 год необходимо заплатить до 1 декабря

Граждане России должны заплатить имущественные налоги за 2021 год до 1 декабря. Об этом рассказал управляющий партнер юридического бюро А+ Василий Мельник.

Как сообщает телеканал 360, 1 декабря будет рабочий день, поэтому гражданам не стоит надеятся на перенос сроков. Мельник считает, что если у россиян есть ошибки в составе имущества, а также присутствует объект, который им давно не принадлежит, то необходимо подать заявление об исключении объекта из расчета налога.

По словам юриста, если у граждан есть льготы или налоговые вычеты, то им необходимо заявить до уплаты налога, чтобы добиться перерасчета суммы. Также он напомнил о том, что если вовремя не заплатить, то по закону взыщут пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Банка России.