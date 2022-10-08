Петербуржцы на бесплатных выставках смогут ознакомиться с одеждой петербургских дизайнеров

В Петербурге жителям и гостям города предоставят возможность ознакомиться с товарами местных брендов одежды. Такая возможность появилась в связи с открытием проекта по поддержке локальных брендов. Дизайнеры смогут бесплатно продемонстрировать свои работы в трех торгово-развлекательных центра (ТРЦ).

Как сообщает AllNW, в Северной столице в рамках проекта “Петербургский дизайн” откроются выставочные площадки в трех ТРЦ: “Питер Радуга”, “Лето” и “Континент на Байконурской”. На этих площадках дизайнеры из города на Неве смогут бесплатно представить свою продукцию. Петербуржцы смогут увидеть одежду и аксессуары таких брендов, как Catarina Nova, Dreamwhite и другие.

В правительстве Петербурга считают, что такое решение принято с целью поддержки местных дизайнеров, ведь их развитие способствует росту экономики города. Отмечается, что уже поступило 160 заявок на участие, но попасть на выставку смогут только 100 брендов.