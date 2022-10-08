В WhatsApp появится платная подписка Premium с расширенным функционалом

Разработчики WhatsApp следуют трендам, поэтому планируют ввести Premium подписку для пользователей WhatsApp Business. Она уже стала доступной для некоторых бета-тестеров. Платная подписка будет содержать в себе две эксклюзивные функции.

Как сообщает АБН, для тех, кто оформит подписку Premium в WhatsApp, разработчики предлагают возможность создания URL-ссылки в своих профилях по типу wa.me/businessname. Они считают, что это позволит потенциальным клиентам быстро находить бизнес-страницу, которая их интересует.

Пользователи получат возможность менять адрес страницы раз в 90 дней. Ссылка перестает быть действительной после истечения срока подписки.

Также владельцам подписки Premium предоставят возможность подключать к одному бизнес-аккаунту до 10 устройств. Новая функция позволит руководителю организации и его сотрудникам подключаться к профилю одновременно.

Цена на новую подписку пока не озвучена. Сообщается, что стоимость будет варьироваться в зависимости от региона.