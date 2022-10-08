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Петербуржцам показали, как внедряется технология для борьбы с сосульками на чердаках

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© Фото: скриншот видно Фонда капитального ремонта

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В Петербурге продолжается внедрение технологии “холодный чердак”, которая помогает избежать появления сосулек на козырьках крыш зимой. О том, как работает эта система рассказали в Фонде капитального ремонта.

Первый “холодный чердак” в Петербурге появился в 2015 году. С тех пор такой системой успели оборудовать более 7 тысяч зданий, и это число продолжает расти. Сейчас проводятся работы по обустройству крыши с использованием этой технологии на Садовой улице, 7-9-11.

Глава Фонда капремонта Дмитрий Шутов рассказал, что «холодный чердак» система не дает нагреться крыше. Таким образом снег меньше тает и не превращается в сосульку.

Фонд капремонта опубликовал видео, на котором специалисты показали процесс внедрения технологии. Такой способ помогает обустраивать вентилируемый чердак, чтобы избежать разницы температур между чердачным помещением и улицей.

Специалисты делают специальные отверстия – продухи, подготавливают трубы и проводят утепление керамзитом с целью сохранить комфорт для жителей верхних этажей. Также на крыше устанавливаются устройства, которые помогают избежать скопление снега на краю кровли.

Новая технология уже доказала свою эффективность. Согласно данным ежегодного мониторинга, на крышах, оборудованных этой технологией, образуется меньше наледи и сосулек. Отметим, что для достижения максимального результата необходимо тщательно ухаживать за кровлей и избегать перетопа в квартирах.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал, что во время выполнения текущего и капитального ремонта домов, специалисты применяют комплексный подход. Например, одновременного с ремонтом фасады и кровли в дом внедряется технология “холодный чердак”. Проводится утепление вентиляционных каналов, устанавливается греющий кабель на водостоки.

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