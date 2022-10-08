“Без неприязни”: петербуржцы рассказали, как живется Грузии после переезда

В России, 21 сентября, была объявлена частичная мобилизация, после чего резко увеличилось количество желающих покинуть страну. Самыми популярными направлениями стали Казахстан, Армения и Грузия. Об пребывании за рубежом рассказали россияне, проживающие в Тбилиси.

Как сообщает Neva.Today, люди сталкиваются с легкой депрессией, потому что они оказались в чужой среде и им приходится адаптироваться. Девушка рассказала, что она ежедневно поддерживает контакт с близкими и друзьями.

Петербурженка отметила, что цены на продукты и проезд в Тбилиси ниже российских. По ее словам, если есть запас наличных, то там даже выгоднее жить.

Также читатели рассказали, что дороже им обходятся только молочные продукты. А проезд им обходится всего в 1 лари (22 рубля). Проездной приходится покупать и пополнять.

Петербуржцы рассказали, что однажды поднялись пешком на гору, а на обратном пути решили поехать на автобусе. Однако у них был только 1 лари на двоих, а автоматов для пополнения не было. Но им повезло, водитель государственного автобуса, который знал русский язык, предложил довести их вдвоем за один лари.

Читательница отметила, что никакого “особенного” отношения к русским в Тбилиси нет. По ее словам, все спокойно, без неприязни, и много местных говорят на русском.