Во Фрунзенском районе перекроют несколько улиц в связи с велопробегом

Во Фрунзенском районе Петербурга будут перекрыто движение для общественного транспорта по нескольким улицам в связи с организацией велопробега “Велокупчино”.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в субботу, 8 октября, с 13:00 до 14:00 маршруты автобусов № 50, 54, 56, 74, 157, 197А и 326 будут скорректированы в связи с велопробегом.

Временно будет приостановлено движение транспорта по Бухарестской улице, от улицы Димитрова к улице Ярослава Гашека. Кроме того, перекроют и улицу Ярослава Гашека, от Бухарестской улицы к Купчинской улице. Также нельзя будет проехать по Купчиной улице, от улицы Ярослава Гашека к улице Димитрова. Водителям придется отказаться от проезда по улице Димитрова в направлении от Купчинской улицы к Бухарестской улице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в этом году в Петербурге отремонтируют 75 дорог общей сложностью более 116 км. Адреса выбрали с учетом обследования, которые провел комитет по благоустройству, и предложений горожан.