Циклон “Анетта” принесет в Петербург небольшое потепление

В Петербурге продолжается циклоническая чехарда. В субботу, 8 октября, город окажется в теплом секторе циклона “Анетта”.

Петербуржцам стоит ожидать небольшого потепления, а также облачной погоды с прояснениями. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем telegram-канале.

Синоптик отметил, что Северная столица окажется в теплом секторе североатлантического циклона, названного немецкими учеными “Анетта”. По его словам, дожди возможны в вечерние часы в западной части города.

Воздух прогреется от 13 до 15 градусов тепла. В области – от 11 до 16 градусов тепла. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погоду в Петербурге продолжит формировать циклон Zydrune, который накроет Ленинградскую область тыловой частью.