Неравнодушные петербуржцы спасли дятла и ястреба

В Петербурге неравнодушные рабочие ангара спасли и откормили ястреба-перепелятника, а воспитатели детского сада – черного дятла. Птиц передали специалистам.

Как сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора, в Московском районе застрял ястреб-перепелятник, в попытке поймать воробья. Неравнодушные очевидцы несколько дней ждали, пока птица подпустит к себе людей. Его откормили и передали специалисту.

Во Фрунзенском районе воспитатели детского сада отогнали кошек от черного дятла, у которого было повреждено крыло. Его передали ветеринарам.

После непродолжительной реабилитации птиц выпустили на свободу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в начале октября, 1 и 2 числа, в Петербурге посчитали перелетных птиц.