В Петербурге отмечают День архитектора

В первый понедельник октября в России и других странах мира отмечается Всемирный день архитектуры. Важен он и для Петербурга, ведь город по праву считается столицей российской архитектуры. Здесь жители и гости города на Неве могут ознакомиться с большим разнообразием архитектурных стилей и концепций. Многие исторические здания считаются визитной карточкой Северной столицы.

Более 100 лет жители и гости города могут восхищаться знаменитым Доходным домом И.В. Галунова, который построили в 1880 году.

Другой шедевр петербургской архитектуры находится на улице Кирочная. Доходный дом Бака возвел архитектор Борис Гиршович.

Также обращает на себя внимание Дом Мурузи на Литейном проспекте. Проектом дома для князя Александра Мурузи занялся архитектор Алексей Серебряков совместно с Петром Шестовым.

Капитальным ремонтом фасадов в Петербурге занимается Фонд капитального ремонта. С 2014 по 2021 год Фонд отремонтировал полторы тысячи зданий, в том числе почти 300 исторических. Как рассказал глава Фонда Дмитрий Шутов, в 2022 году в план включили 2,5 тыс. видов работ.