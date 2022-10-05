С начала сентября Комтранс усилил 30 троллейбусных и автобусных маршрутов

С момента проведения первого этапа новой модели транспортного обслуживания в Петербурге прошло шесть месяцев. За это время комитет по транспорту успешно усилил наиболее загруженные маршруты. В Комтрансе рассказали, как проходит их работа по устранению заторов.

Ежедневно ситуацию на дорогах мониторят около 100 специалистов. Они подготавливают решения, которые обеспечат комфорт жителей при перемещении с помощью наземного и подземного транспорта. С начала сентября сотрудникам Комтранса удалось усилить 30 автобусных и троллейбусных маршрутов. Об этом сообщает МК в Петербурге.

За месяц в Петродворцовом районе усилии пять автобусных маршрутов: № 103, № 200, № 204, № 210 и № 343. Это помогло увеличить количество маршрутов и снизить интервал времени по утрам в часы пик до пяти минут.

Также работа Комтранса помогла улучшить транспортную остановку на Арцеуловской улице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, как специалисты Комтранса мониторят ситуацию на дорогах.