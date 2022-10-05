Петербургские коммунальщики выполнили годовой план по обустройству пешеходных переходов

В 15 районах Петербурга специалисты установили 32 новых нерегулируемых пешеходных перехода. Это позволило выполнить годовой план города на 100%.

В Смольном рассказали, что при размещении переходов учитывалось расположение остановок общественного транспорта, а также места, в которых наблюдалось наибольшее количество скопления людей. Например, школы, детские сады, магазины и другие учреждения. Также чиновники отметили, что при планировании прислушивались и к мнению горожан.

Работы по установке переходов проводились в рамках ежегодной адресной программы. Новые переходы оборудовали не только дорожными знаками и разметкой, но и заниженным тротуаром для удобства жителей с ограниченными возможностями. Коммунальщики установили светофоры вблизи детских образовательных учреждений для предупреждения водителей.

Отметим, что адресная программа формируется на основании запросов и обращений граждан,а также сведениях различных инстанций.

Согласно государственным стандартам, пешеходные переходы располагаются через 200-300 метров.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал о том, что с 3 октября петербуржцы на регулярной основе начнут получать отопление. Смольный обязует все теплоснабжающие компании перейти к регулярному отоплению во всех зданиях Северной столицы.