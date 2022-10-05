В Петербурге сохранится облачная погода с дождями

В Петербурге продолжается сезон дождей из-за влияния циклонических вихрей. Погода в городе остается облачной.

В среду, 5 октября, жителям и гостям города на Неве стоит не забывать про зонты, ведь на улицах города продолжается сезон дождей. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что город продолжает оставаться под влиянием циклонов. На этот раз формированием погоды в Северной столице займету североатлантический вихрь, неторопливо движущийся с запада. Он сделает погоду облачной, также в регионе местами пройдут дожди.

Воздух в Петербурге прогреется от 10 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление не претерпит изменений и составит 755 мм ртутного столба. Показатель немного ниже нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погоду в Северной столице сформирует циклонический вихрь. Он принесет в город облачную погоду и кратковременные дожди.