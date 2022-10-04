В Комтрансе рассказали, как осуществляют мониторинг транспортных сетей

После начала первого этапа новой транспортной модели обслуживания в Северной столице прошлого полгода. По истечении этого срока некоторые стали подводить промежуточные итоги того, как город приспособился к новой реальности. В Комитете по транспорту рассказали, какими средствами осуществляется мониторинг эффективности транспортной сети, а также о том, как вносятся необходимые изменения.

Как сообщает МК в Петербургу, специалисты комитета по транспорту на постоянной основе мониторят дорожные обстановки в городе на Неве. Штат Центра управления транспортом, который занимается отслеживанием, насчитывает 400 человек.

Отметим, что ежедневно мониторингом ситуации на дорогах занимается более 100 человек. Специалистам приходится реагировать на любые изменения и перенаправлять транспорт. если где-то случились заторы.

Схожая деятельность организована для мониторинга пассажиропотоков. В случае, если наблюдаются очереди на общественный транспорт, то специалисты отправляют на эти маршруты дополнительный транспорт.

С начала осени 2022 года в Петербурге за счет эффективной работы специалисты усилили 30 автобусных и троллейбусных маршрутов.