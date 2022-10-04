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Жилищный комитет и Фонд капремонта оценили производство лифтов в Петербурге

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Руководители жилищного комитета и фонда капитального ремонта Олег Зотов и Дмитрий Шутов осмотрели производство на лифтовом заводе “ОТИС”. Экскурсию для них провел генеральный директор компании Игорь Майоров.

Завод “ОТИС” занимается производством с 1993 года. За это время он успел стать градоформирующим предприятием. Компания “ОТИС Россия” 27 июля 2022 года официально объявила о том, что становится частью российского холдинга S8 Capital. Он предоставляет работу более чем 7 тыс. российским специалистам, а также объединяет в себе промышленные и высокотехнологические активы.

На 2022 год в активе компании “ОТИС Россия” находится лифтостроительный завод в Северной столице, а также площадка по изготовлению лебедок в Щербинке. На этих предприятиях трудятся более 2 тыс. человек.

Руководитель Фонда капитального ремонта Дмитрий Шутов рассказал, что лифты “ОТИС” хорошо зарекомендовали себя в проектах Фонда капремонта. Отдельно он отметил исторические центры, которые зачастую требуют оборудование нестандартной конфигурации. По словам Шутова, они рады развитию завода и готовы расширять сотрудничество.

Председатель жилищного комитета Олег Зотов на встрече с генеральным директором завода Игорем Майоровым затронул вопрос о гарантиях на продукцию после становления частью российского холдинга.

За год завод в состоянии произвести до 10 тысяч лифтов. Кроме того, ведется успешная работа по импортозамещению необходимых компонентов. Он подтверждает готовность в сохранении всех гарантий по обслуживанию.

Зотов отметил, что даже несмотря на работу в новом формате, производственное оборудование и технологии должны оставаться работоспособными. Также должны сохранятся компетенции и рабочие места.

Визит завода “ОТИС” является одним из первых, среди запланированных Олегом Зотовым и Дмитрием Шутовым. Они планируют посетить еще несколько лифтовых предприятий города на Неве. Отметим, что наличие нескольких производств положительно сказывается на создание рабочих мест.

Ранее Фонд капитального ремонта сумел подготовить петербургские крыши к зиме, достигнув рекордных показателей. Руководитель Фонда капремонта Дмитрий Шутов напомнил подрядчикам, что они несут ответственность перед собственниками.

 

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