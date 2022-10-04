Гастроэнтеролог рассказал, кому не стоит есть яйца, рыбу и морепродукты

Яйца, рыба и морепродукты являются одними из любимых ингредиентов при готовке для многих людей по всему миру. Однако для некоторых групп эти продукты могут стать опасными. Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал о том, кому стоит от них отказаться.

Как сообщает МК в Мурманске, существует группа заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые возникают из-за аллергии. Ученые их классифицировали как эозинофильные. К этому типу болезней относится эозинофильный эзофагит или аллергическое воспаление пищевода.

Эксперт рассказал, что симптомами этой болезни являются затрудненное глотание и застревание пищи. Также часто происходит имитация изжоги, которой нет.

По словам доктора, больным стоит отказаться от употребления этих продуктов. Также он посоветовал исключить из рациона молоко, пшеницу и сою. Однако диеты не придется соблюдать постоянно, а только периодами.