В Петербурге продолжается сезон дождей с порывистым ветром

Погоду в Северной столице сформирует циклонический вихрь. Он принесет в город облачную погоду и кратковременные дожди.

Во вторник, 4 октября, петербуржцам при выходе из дома не стоит забывать зонтики, ведь на улицы Петербурга вернулся сезон дождей. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что город на Неве останется во власти циклона. В регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в Петербурге прогреется от 8 до 10 градусов тепла. В области от 6 до 11 градусов тепла. Порывистый северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление немного вырастет, но окажется ниже нормы и составит 754 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что В Петербурге в первый понедельник октября ожидается холодная и дождливая погода, которую будет сопровождать порывистый ветер.