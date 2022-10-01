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Маск представил робота ценой в 20 тысяч долларов

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© Фото: pxhere

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Американский миллиардер и глава компании Tesla Илон Маск представил публике человекоподобного робота, которого выпустят в массовое производство. Один экземпляр обойдется в 20 тысяч долларов.

Как сообщает телеканал 360, прототип человекоподобного робота получил имя Optimus. Маск считает, что в будущем он сможет организовать массовое производство роботов. Потенциальному покупателю, по мнению Маска, придется выложить 20 тысяч долларов, чтобы приобрести его.

Маск выразил надежду, что через пять или 10 лет его Optimus станет будет невероятным.

Отмечается, что для производства робота планируется использовать компоненты Tesla. Среди них аккумуляторы, чипы и другие. Также робот обладает системой автопилота. 

Напомним, что идея создания робота была озвучена Маском еще в августе 2021 года. Его проектируют для выполнения повседневных задач.

 

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