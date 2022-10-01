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Монголия начнет выдавать ВНЖ всем желающим гражданам России

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© Фото: pxhere

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Правительство Монголии приняло решение выдавать вид на жительство всем граждан России, которые выразят желание в его получении.

Как сообщает Neva.Today, правительство Монголии готово к такому шагу. Представитель иммиграционного агентства Монголии Н. Ууганбаяра отметил, что за последнее время они зафиксировали рост интереса российских граждан к продлению своего срока пребывания в стране. Российские туристы стали массово подавать заявления на получение вида на жительство в Монголии, чтобы продлить свое пребывание.

Чиновник отметил, что правительство Монголии идет на встречу российским гражданам. Было принято решение о выдаче вида на жительство.

Отмечается. что за сутки право на продление своего пребывания получили 160 жителей из России. Без ВНЖ они могут находиться на территории Монголии только 30 дней.

 

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