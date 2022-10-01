Правительство Петербурга дополнительно выделило почти 4 млрд рублей на здравоохранение

В Петербурге приняли решение выделить дополнительные средства на сферу здравоохранения. Соответствующее постановление о выделении средств из городского резервного фонда подписали власти города.

Как сообщает АБН, правительство Северной столицы планирует выделить 3,8 миллиарда рублей на сферу здравоохранения. Эти средства направят организациям, которые работают в системе петербургского обязательного медицинского страхования.

В Смольном отметили, что деньги направлены с целью обеспечения финансовой устойчивости и стабильной работы государственных учреждений.

Также часть денег планируют направить на увеличение фонда оплаты труда медработников.