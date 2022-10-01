В Петербурге 3 октября пройдет первое заседание о признании блокады Ленинграда геноцидом

В зале Санкт-Петербургского городского суда пройдет первое открытое судебное заседание о признании блокады Ленинграда геноцидом. Слушание пройдет по заявлению прокурора.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, в понедельник, 3 октября, пройдет заседании о признании блокады Ленинграда геноцидом. В рамках слушания выступит прокурор. Также на заседании вызваны один свидетель и два специалиста.

В пресс-службе отметили, что прямых трансляций из зала заседаний не будет. Слушание будет открытым. Вопрос о фото и видеосъемке будет решен судом на во время проведения заседания.

Принять участие может любой желающий. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Если у посетителя будет желание провести фото или видеосъемку, то ему необходимо прислать заявление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Пушкинский районный суд Петербурга отправил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве.