В России наметилось снижение цен на iPhone

В России зафиксировали снижение цен на некоторым модели iPhone, производимые американской компанией Apple. Наибольшие изменения коснулись линейки 13-го и 11-го поколений.

Как сообщает МК в Ленобласти, снижение произошло на “полках” в магазинах официального дилера Apple “re:Store”. В период с 21 по 29 сентября произошло снижение цен на iPhone 13 Pro Max на 265 ГБ на 9,1%. Теперь он стоит до 109 990 рублей. Однако сильнее всего подешевели модели на 128 ГБ. Падение составило 9,9%, до 99 990 рублей.

Модели с объемом памяти в 1 ТБ подешевели на 5,6% и обойдутся в 169 990 рублей. На 512 НБ – 6,3%, до 149 990 рублей. Остальные модели 13-го поколения подешевели от 2,6% до 8,6%.

Стабильностью отличился только iPhone 13 mini с объемом памяти в 128 ГБ и 256 ГБ. Эти модели обойдутся потенциальному покупателю в 69 990 рублей и 79 990 рублей соответственно.

Подешевела и линейка iPhone 11. Например, модель с объемом в 128 ГБ потеряла в цене 3,5%, опустившись до 55 990 рублей.