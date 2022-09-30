Петербургские власти окажут поддержку жителям города, призванных в рамках частичной мобилизации. Им предоставят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а добровольцам – 300 тысяч рублей. Актуальность таких мер оценил политолог Алексей Кочетков.
Кочетков считает, что это правильный шаг стороны государства. Ведь многие семьи петербуржцев, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут окажется в тяжелой ситуации. По его мнению, такая мера отражает то, что государство не забыло об этой категории граждан. Об этом сообщает МК в Питере.
Политолог отметил, что государство не забывает о гражданах, призванных на СВО. Также он выразил мнение, что такая мера поможет “социальному спокойствию”.
Напомним, что Смольный не только предоставит единовременные выплаты, но и поможет с обмундированием и обеспечением спецсредствами.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские власти окажут финансовую поддержку гражданам. которые приступят к воинской службе в рамках частичной мобилизации. Добровольцам выплатят в три раза больше.
Политолог оценил выплаты для мобилизованных петербуржцев
© Фото: Baltphoto
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Петербургские власти окажут поддержку жителям города, призванных в рамках частичной мобилизации. Им предоставят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а добровольцам – 300 тысяч рублей. Актуальность таких мер оценил политолог Алексей Кочетков.
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