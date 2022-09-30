С 1 октября автобусы №199 и №271 перестанут ездить через проспект Энгельса

В Петербурге изменят маршруты движения общественного транспорта. Такое решение принято по просьбе местных жителей.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, с 1 октября меняются трассы автобусных маршрутов №199 и №271. Теперь жители Северной столицы не проедут по проспекту Энгельса, но потратят меньше времени на дорогу. На исключенном участке часто возникали заторы, что приводило к затруднению передвижения.

В комитете отметили, что решение основано на просьбах местных жителей. Также это поможет охватить большее количество жилых комплексов, что сделает общественный транспорт более доступным.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в усиленном режиме работают маршруты автобусов и троллейбусов на Арцеуловской аллее. В среднем за день там перевозят перевозится 51,5 тысяч человек.