Петербургский суд отправил в колонию мужчину за угон

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор мужчины, которого признали виновным в хищении автомобиля. Ранее приговор огласили и его напарнику.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом “б” части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
В 2017 году подсудимый со своим напарником угнали автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado 150». Сумму ущерба оценили в 1 635 369 рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 3 года. Отметим, что ранее он также был осужден в Кунцевском районном суде Москвы. По совокупности его наказание составляет 4,5 года исправительной колонии общего режима.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в России семьи с детьми, а также пары, ожидающие пополнения могут получить финансовые пособия от государства.
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© Фото: Baltphoto
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Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор мужчины, которого признали виновным в хищении автомобиля. Ранее приговор огласили и его напарнику.
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