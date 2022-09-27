Уже с 1 октября жители Адмиралтейского района смогут получить разрешение на парковку

В Петербурге продолжает расширяться зона платной парковки. В ноябре 2022 года в нее войдет Адмиралтейский район, но уже с 1 октября жители района смогут оформить парковочное разрешение на свои транспортные средства для стоянки.

Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, из Адмиралтейского района к зоне платной парковки подключат 153 улицы, которые в общей сумме предоставят 11 тысяч парковочных мест для машин.

Отметим, что сейчас зона платной парковки работает только в Центральном районе Северной столицы. Она включает 211 улиц, которые предоставляют 16 246 машиномест. Петербуржцы оформили уже 32 060 парковочных мест.

На рассмотрение заявки уходит 10 дней.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что заведующий кафедры транспортных систем автомобильно-дорожного факультета СПб ГАСУ Александр Солодкий объяснил, что зоны платной парковки – это классический и общепринятый во всем мире инструмент регулирования спроса на использование индивидуального автомобиля.