Российским предпринимателя не придется делать взносы в соцфонды за мобилизованных сотрудников

Российские работодателям не придется платить взносы в социальные фонды за сотрудников, которых призвали на военную служба в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Как сообщает МК в Ленинградской области, Котяков отметил, что в ведомстве предусмотрели, что сведения о приостановлении договора с сотрудником, призванным на военну службу, должны поступать в Пенсионный фонд. Однако с 1 января 2023 года все эти данные необходимо будет направить в объединенный Социальный фонд России. Но работодатель не будет делать взносы в социальный фонд за сотрудников, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Отметим, что, согласно постановлениям, работодателю запрещено увольнять сотрудника, которого призвали на военную службу. Его трудовой договор приостанавливается на время службы с сохранением рабочего места.