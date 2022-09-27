Жителям Ленобласти рассказали, как обстоят дела с социальным обслуживанием

В Ленинградской области стартовал проект «Область заботы 2.0: профессиональное развитие команды47 в социосфере». Мероприятие посвящено образовательной инициативе для руководителей и сотрудников государственных учреждений. На мероприятии выступил заместитель председатель правительства Николай Емельянов.



Как сообщает МК в Ленобласти, во вторник, 27 сентября, Емельянов рассказал о том, как обстоят дела в 47-м регионе с социальным обслуживанием. По его словам, проект будет реализован 2022-20233 годах. За это время планируется сформировать стратегический и системный подход к управлению учреждением социального обслуживания. Также хотят повысить качество предоставления услуг. Чиновник заявил, что это уникальный проект для устойчивой системы обслуживания местных жителей, которая сформировалась в регионе.



Кроме того, в Ленобласти во вторник. 27 сентября, состоялась встреча вице-губернатора Михаила Ильина с родственниками мобилизованных местных жителей в Тосно.