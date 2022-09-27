Американские ученые из University of Texas at Austin провели исследование по влиянию стресса на отношения супружеских пар. Они пришли к мнению, что эти отношения напрямую зависят от уровня стресса каждого партнера. Например, если человек находится в стрессовом состоянии, то в большинстве случаев он обращает внимание только на негативные стороны своего партнера, игнорируя позитивные.
Как сообщает Neva.Today, каждому человеку приходится сталкиваться со стрессом. В таком состоянии им тяжело акцентировать внимание на что-то положительное в окружающей среде. Такая ситуация происходит и во взаимоотношениях супружеской пары.
Ученые Техаского университета отметили, что супругам, находящимся в стрессовом состоянии, чаще всего свойственно обращать внимания только на негативные стороны партнера. Например, гнев, нетерпимость, критика любимого человека.
Американские ученые выяснили, как стресс влияет на отношение супругов
© Фото: pxhere
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Американские ученые из University of Texas at Austin провели исследование по влиянию стресса на отношения супружеских пар. Они пришли к мнению, что эти отношения напрямую зависят от уровня стресса каждого партнера. Например, если человек находится в стрессовом состоянии, то в большинстве случаев он обращает внимание только на негативные стороны своего партнера, игнорируя позитивные.
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