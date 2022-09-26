Конфеты Ленобласти удостоились золотой медали на международной выставке

Конфеты “Великие писатели России”, произведенные в Ленинградской области, удостоились золотой медали в конкурсе “Продукт года 2022”. Награда получена на международной выставке WorldFood Moscow.

Как сообщает ИВБГ, на выставочном стенде Ленинградской области была представлена продукция одиннадцати предприятий-производителей продуктов питания. Организатором выставки выступил Центр развития промышленности. Итогом мероприятия стали договоренности о новых поставках не только на территории России, но и другие страны.

На выставке была представлена продукция от сырного ателье, изготовителя мясных деликатесов, мясоперерабатывающие комбинаты, производителя тортов глубокой заморозки, кондитерских фабрик. Также свои товары презентовали производители соков и морсов, поставщики чайного гриба и производители упаковок.