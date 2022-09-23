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Nordwind отказался от прямых рейсов Оренбург — Калининград

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© Фото: Baltphoto

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Компания Nordwind, занимающаяся авиаперелетами, приняла решение отказаться от прямых рейсов из Оренбурга в Калининград. Ранее перевозчик выдвигал свою кандидатуру на обслуживание этих рейсов.

Как сообщает AllNW, со стороны компании еще нет официального подтверждения того, что Nordwind принял решение отказаться от возможности обеспечения прямых рейсов между Оренбургом и Калининградом. Однако некоторое время назад перевозчик сам выразил желание обеспечить перелеты между городами. О причине, которая привела к такому решению со стороны организации, не сообщается.

Отметим, что сейчас у оренбуржцев нет возможности напрямую слетать до Калининграда. Им, как и прежде, приходится планировать свой маршрут с пересадкой в Москве или Нижнем Новгороде.

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