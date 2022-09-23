Эксперт рассказал, как избежать болезней после летних каникул

Многие петербуржцы, возвращаясь с летних каникул, нередко заболевают. О том, как избежать таких неприятных последствий рассказала терапевт-иммунолог Ирина Ярцева.

Как сообщает Mash city, Ярцева считает, что в первую очередь, возвращаясь с курорта, человек ставит себя в непростые психо-эмоциональные условия, что влечет за собой сильный стресс.

Также многие усилия организма уходят на то, чтобы адаптироваться к старой реальности, что ухудшает работу иммунной системы. А ухудшение иммунитета приводит к сложностям в борьбе с вирусами и инфекциями.

Врач считает, что в борьбе с такими последствиями поможет продолжительная закалка организма. Также она советует восстановить режим дня, потому что это благоприятно скажется на нервной системе.

Ярцева считает, что стоит сделать прививку, чтобы снизить шансы возникновения заболеваний.