  • 23 Сентябрь 2022
USD 24.09.2022 58.1006 -1.7312
USD ММВБ  
EUR 24.09.2022 56.4751 -2.4637
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Фонд Андрея Березина «Евровенчур» начал тестировать рентгеновский аппарат для лечения рака

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Фонд «Евровенчур», основанный главой «Евроинвеста» Андреем Валерьевичем Березиным, начал тестировать инновационную рентгеновскую установку. Медицинский аппарат был создан на средства организации учеными ЛЭТИ и разработчиками компании «Светлана-Рентген».

Установка предназначена для диагностики рака и позволяет увеличить степень выявления и устранения злокачественных новообразований. Осенью 2022 года оборудование планируют поставить в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Председатель правления холдинга «Евроинвест» Андрей Березин отметил, что это станет еще одним шагом в рамках соглашения о сотрудничестве с ЛЭТИ по внедрению целой линейки рентгенографических комплексов.

«Здесь наш интерес, в первую очередь, состоит в продвижении передовых разработок для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Кроме того, данная деятельность имеет хороший потенциал с точки зрения импортозамещения, когда мы внедряем более дешевое отечественное оборудование при сопоставимом с мировыми аналогами качестве», – рассказал Березин.

Роботизированный комплекс для лечения рака легких с помощью рентгеновского излучения был создан консорциумом, в который помимо фонда «Евровенчур» входят клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, АО «Светлана-Рентген», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», ЦНИИ РТК, а также команда разработчиков MRobot.

Председатель правления «Евровенчур» Роман Романюк сообщил, что после получения необходимых сертификатов фонд будет рассматривать варианты промышленного выпуска прибора. По его словам, с учетом того, что в основе установки лежит уникальная рентгеновская трубка, созданная специалистами «Светлана-Рентген», возможно сборочное производство данного медицинского комплекса на площадке завода «Светлана». Объем инвестиций в его создание и сбыт оценивается в 200 млн рублей.

Помимо рентгеновской установки, ученые кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» под руководством профессора Николая Потрахова создают целую линейку аппаратов медицинского назначения.

В частности, была произведена передвижная платформа с рентгенозащитной камерой, в которую помещается удаленный участок молочной железы. Для обработки изображения раковых тканей специалисты создали софт и интерфейс, передающий результаты рентгенографии на монитор. На процедуру уходит всего несколько минут, что позволяет в ходе операции определить, полностью ли удалено новообразование.

Профессор Николай Потрахов отметил, что комплексы для диагностики и устранения злокачественной ткани являются одним из главных проектов кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области разработки передвижных рентгенографических и рентгенотомографических установок.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram