Фонд Андрея Березина «Евровенчур» начал тестировать рентгеновский аппарат для лечения рака

Фонд «Евровенчур», основанный главой «Евроинвеста» Андреем Валерьевичем Березиным, начал тестировать инновационную рентгеновскую установку. Медицинский аппарат был создан на средства организации учеными ЛЭТИ и разработчиками компании «Светлана-Рентген».

Установка предназначена для диагностики рака и позволяет увеличить степень выявления и устранения злокачественных новообразований. Осенью 2022 года оборудование планируют поставить в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова.

Председатель правления холдинга «Евроинвест» Андрей Березин отметил, что это станет еще одним шагом в рамках соглашения о сотрудничестве с ЛЭТИ по внедрению целой линейки рентгенографических комплексов.

«Здесь наш интерес, в первую очередь, состоит в продвижении передовых разработок для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей экономики. Кроме того, данная деятельность имеет хороший потенциал с точки зрения импортозамещения, когда мы внедряем более дешевое отечественное оборудование при сопоставимом с мировыми аналогами качестве», – рассказал Березин.

Роботизированный комплекс для лечения рака легких с помощью рентгеновского излучения был создан консорциумом, в который помимо фонда «Евровенчур» входят клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова, АО «Светлана-Рентген», СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед», ЦНИИ РТК, а также команда разработчиков MRobot.

Председатель правления «Евровенчур» Роман Романюк сообщил, что после получения необходимых сертификатов фонд будет рассматривать варианты промышленного выпуска прибора. По его словам, с учетом того, что в основе установки лежит уникальная рентгеновская трубка, созданная специалистами «Светлана-Рентген», возможно сборочное производство данного медицинского комплекса на площадке завода «Светлана». Объем инвестиций в его создание и сбыт оценивается в 200 млн рублей.

Помимо рентгеновской установки, ученые кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» под руководством профессора Николая Потрахова создают целую линейку аппаратов медицинского назначения.

В частности, была произведена передвижная платформа с рентгенозащитной камерой, в которую помещается удаленный участок молочной железы. Для обработки изображения раковых тканей специалисты создали софт и интерфейс, передающий результаты рентгенографии на монитор. На процедуру уходит всего несколько минут, что позволяет в ходе операции определить, полностью ли удалено новообразование.

Профессор Николай Потрахов отметил, что комплексы для диагностики и устранения злокачественной ткани являются одним из главных проектов кафедры электронных приборов и устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в области разработки передвижных рентгенографических и рентгенотомографических установок.