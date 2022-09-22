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В России не стоит ожидать массового закрытия газовых заправок

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В России зафиксировано закрытие несколько метановых заправок. Однако масштабного закрытия станций не ожидается. Об этом заявил вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Гусев.

Как сообщает телеканал 360, Гусев рассказал, что в Российской Федерации есть несколько случаев закрытия газовых заправок, однако с большой вероятностью это происходит из-за падения спроса на такое топливо. Но не стоит ожидать, что что все станции такого типа прекратят свою работу.

Гусев подчеркнул, что факты закрытия таких заправок есть. Однако он считает, что нет оснований говорить о том, что это может быть какой-то тенденцией. По его мнению, существует единственная причина закрытия метановых заправок: нехватка клиентов. В стране слишком низкие темпы перевода транспорта на метан.

Также вице-президент отметил, что две трети таких станций принадлежат “Газпром газомоторное топливо”, поэтому они никогда не закроются. В зоне риска находятся только частные заправки.

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