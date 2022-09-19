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Фонд капремонта проводит работы в 191 здании, 4 из которых – объекты культурного наследия

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге постепенно завершается реставрация четырех объектов культурного наследия города. Фонд капремонта планирует выполнить работы в 145 домах Северной столицы.

Специалисты проводят работы в 191 многоквартирном доме в городе на Неве. Фонд в основном занимается ремонтом кровли и фасада. Также обновляют инженерские сети, подвалы и фундаменты зданий.

В правительстве Северной столицы отметили, что фасады – лицо города. Также они являются поводом для гордости горожан.

Также на Литейном проспекте в доме №36 ведется реставрация лепного декора  – мифических лисо-львов. В здании занимаются и обновлением лифта. Одну из квартир в доме снимал знаменитый поэт Николай Некрасов.

На Литейном проспекте, 36, Фонд капитального ремонта Петербурга восстанавливает 29 балконов. Само историческое здание было построено в 1905 году и обладает уникальной архитектурой.

Фонд проводит капремонт и в других зданиях культурного наследия. Например, бывший доходный дом Зайцевых на Фурштатской, 20, и дом Кенига на 4-й линии В.О.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге завершился капитальный ремонт дома на Большеохтинском проспекте,12. Специалисты смогли закончить обновление здания раньше предполагаемого срока. Обновили фасад и кровлю.

 

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