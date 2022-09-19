Цена на полис ОСАГО может взлететь до 7,2 тысяч рублей

Петербуржцам придется тратить больше за обязательную страховку автомобиля. Страховщики подняли цены на обязательную “автогражданку”. Это решение принято с расширением границ тарифного коридора для автовладельцев на 26% в обе стороны.

Как сообщает АБН, средний чек по ОСАГО вырос до отметки в 6841 рубль, однако днем ранее стоимость полиса не превышала 6,4 тыс. рублей. Об этом рассказал директор по развитию страхового бизнеса “Сравни” Александр Крайник.

Отмечается, что на расширение границ регулятором, уже отреагировало 18 компаний. Существует вариант, что к концу 2022 года стоимость страховки вырастет до 7,2 тысяч рублей.

Существенное влияние на рост стоимости полиса оказывает и резкое подорожание частей для автомобилей.Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Скачок цен на них произошел на фоне западных санкций в отношении России.