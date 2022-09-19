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“Мясная сторона силы”: в Петербурге люди стали есть больше мяса, а спрос на овощи падает

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© Фото: pxhere

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Петербуржцы стали чаще отдавать предпочтение мясу. Параллельно с этим наблюдается снижение употребления овощей и других продуктов.

Как сообщает Neva.Today, Петростат подготовил отчет о пищевых предпочтениях жителей города на Неве. Из доклада следует, что единственная категория, которую стали чаще употреблять пищу, — мясо и мясные продукты. В 2020 году среднее потребление остановилось на отметке в 86 кг за год, но в 2021 году выросло до 90 кг.

По всем остальным категориям ведомство зафиксировало снижение потребления. Средний петербуржец стал есть меньше хлеба (79 кг за 2020 год против 74 кг в 2021 году), картофеля (48 кг против 43 кг) и овощей (115 кг против 112 кг).

Также в городе стали реже употреблять молочные продукты. Если в 2020 году средний показатель достиг отметки в 318 кг, то в 2021 году снизился до 303 кг. Спрос на рыбу, сахар и сладости также упал.

Однако ежемесячные расходы на продукты наоборот выросли. В 2020 году средний петербуржец платил за мясо 2,1 тыс. рублей, а в 2021 году — 2,5 тыс.. рублей. Снизились затраты только на хлеб (1,3 тыс. рублей против 1,2 тысяч рублей).

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