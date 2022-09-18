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В Ленобласти выступил глава региона по случаю Дня работников леса

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© Фото: Baltphoto

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В Ленобласти в воскресенье, 18 сентября, празднуют День работников леса. По этому случаю с речью к жителям обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает МК в Ленинградской области, губернатор региона Дрозденко выступил с речью, в которой обратился к труженикам и ветеранам лесного комплекса. Он поблагодарил каждого за то, что посвятил себя заботе о сохранении уникального природного достояния, которое является гордостью Ленобласти.

Губернатор отметил, что в Ленинградской области всегда остро стоит вопрос о рациональности использования природных ресурсов леса. По его словам, специалисты делают немалый вклад, помогая эффективно ими распоряжаться. Также они занимаются восстановлением леса Ленобласти.

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