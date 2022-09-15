Сортавала стал самым дорогим курортным городом России

Конец летнего сезона ознаменовал собой падение цен на посуточную аренду жилья в курортных городах России. С приходом бархатного сезона в Петрозаводске стоимость съема жилья упала на 28 процентов.

Как сообщает AllNW, столица Карелии Петрозаводск ощущается закрытие курортного летнего сезона. Посуточная аренда жилья в городе теперь обойдется в среднем в 2 799 рублей. На побережье черного моря цены повыше. Средняя стоимость аренды жилья в Анапе составляет три тысячи рублей. Адлер, находящийся рядом с горнолыжным курортом, обойдется туристам в 3 347 рублей за сутки. Средняя цена на аренду жилья в Геленджик достигает до 3 660 рублей за сутки.

Однако лидером по цене среди туристических городов России остается Сортавала. Средняя стоимость аренды в городе составляет 4 693 рубля в сутки.

Главными рекордсменами по падению цен в бархатном сезоне стали Зеленоградск и Ялта. Цены на суточное проживание снизились более чем на 30%.